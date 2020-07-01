臉書專頁「韓黑父母不崩潰」貼出高雄淹水畫面。

臉書專頁「韓黑父母不崩潰」貼出高雄淹水畫面。

過去韓國瑜在高雄執政時，高雄地區出現積水、淹水畫面，韓國瑜就被罵得狗血淋頭，但如今韓國瑜被罷免後，難道高雄不淹水了嗎？今天的一場大雨又造成仁武地區出現積水現象，網友在網路上貼出照片，怒轟「怎麼現在都不罵市長了？」

臉書專頁「韓黑父母不崩潰」在臉書上貼出仁武地區的照片，顯示該地區因雨又出現淹水的狀況，表示他們沒有雙標，但是為什麼現在都不罵市長了呢？請問代理市長開完晨會了嗎？怎麼現在高雄一家媒體都沒有報導？難道韓國瑜走了，高雄的事情就不重要了嗎？

(中時電子報)