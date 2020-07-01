電影《頭號粉絲》由美國金屬樂團林普巴茲提特（Limp Bizkit）主唱佛瑞德斯特根據自身被粉絲騷擾的經驗改編成電影，並由他親自執導。有趣的是，片中的瘋狂粉絲找來好萊塢大明星約翰屈伏塔飾演，但是整個劇組幾乎都是約翰屈伏塔的「頭號粉絲」。

童星出身的約翰屈伏塔（John Travolta），演藝生涯超過40多年，擁有廣大的粉絲。當被問及他遇過最獨特的粉絲追星經驗時，屈伏塔回答，有一次他回到家，打開衣櫃時，竟然有一個女孩躲他的在衣櫃裡，讓他超級吃驚！然而儘管被粉絲騷擾的事情常常上演，約翰屈伏塔仍熱衷於使用社群媒體和粉絲分享自己。

屈伏塔表示：「我熱愛使用社群媒體，我加入臉書及IG的時間不長，透過這些社群媒體，我可以選擇我想公開的內容，有時會受到越來越多的鼓勵，有時也會有酸民的負面留言，我全都甘之如飴。」

關於「追星」與「騷擾」的界線，屈伏塔則表示：「我認為身為名人在出門前就應該作好萬全準備，如果我到餐廳用餐不想被打擾，那我就會選擇包廂；如果我的心情完全不想受外界干擾，那表示我還沒準備好，我會選擇待在家。畢竟你不能責怪粉絲認出你，或是想得到你的簽名。」電影《頭號粉絲》7月3日在台上映。

(中時 )