雲門舞集藝術總監鄭宗龍，上任大半年來，挑戰舞者極限，在新作《定光》裡，安排舞者又唱又跳，以及模仿蟲鳴、鳥叫和下雨聲。他表示，自己是個喜歡唱歌的人，也喜歡兒時自在跳舞的時刻，「小時候總是不知道自己在唱跳什麼，卻非常開心，這樣的回憶，那種音樂和身體自然合在一起的感覺，讓人感覺到光亮，讓我時時思考舞蹈的本質。」

鄭宗龍說，童年時期最難忘的事情是爸爸在車上裝卡拉OK，「人家卡拉OK是裝在家裡，我們是裝在車上，而且一裝就是兩支麥克風，可以對唱，去到哪裡，唱到哪裡，那種自在唱歌的感覺，讓我難忘，編舞時不只思考動作，希望透過唱歌，讓舞者有不一樣的身體表現經驗。」

這不是鄭宗龍第一次安排舞者又唱又跳，過去他把在台北萬華成長的環境，如廟會、念咒聲，編創成舞作《十三聲》，觀眾可在作品裡，聽見舞者吶喊。

但他坦言，即使這部作品在歐洲巡演多場，仍有改進空間，「裡面舞者的吼叫方式，比較偏向仍在探索的過程，我在思考，我想做一個純樸的作品，有乾淨明亮的舞台，有自然的光束，讓歌和舞都能純粹地呈現，就像過往那些自然哼歌的時刻。」

為了尋找歌唱與身體表現的不同可能性，他和舞者們一起登合歡山，在登高的過程，透過肌肉使用改變，從中體會舞蹈的模樣，邀請聲樂家林玲慧為舞者做發聲訓練，從頭腔共鳴、面腔發聲、橫膈膜與聲帶的運用，學習不同的肌肉使用方法，都成為新作《定光》的養分。

從年初帶舞者到歐洲巡演，3月返台，居家檢疫14天出關，雲門新任總監初登場，鄭宗龍剃了大光頭，說這樣比較涼爽，方便工作，連洗澡時間都省了一半，面對媒體有問必答，說如果有哪些做得不夠好的地方，請多包涵。

鄭宗龍說：「我所在的雲門，已經不是草創時期的雲門了，我可專心工作，是有很多人的努力，為此，我每天都在想，要怎麼樣把作品編得更好，是我的首要任務。」

(中時 )