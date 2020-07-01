一名紐西蘭女警，日前發現一名男子在路邊徘迴，看起來相當可疑，於是打算上前盤查，結果男子看到女警，立刻拔腿就跑，女警也拿出胡椒水追捕嫌犯，結果意外噴到自己，過程被路人拍下並PO到網路上，不禁令人大嘆，警察真的好辛苦。

從路人拍攝的影片中，警方與嫌犯上演追逐戰，這時一輛警車從旁邊急駛過去，打算與女警前後夾擊嫌犯，追捕男子的女警拿出胡椒水，原本想要噴灑嫌犯阻止他繼續逃跑，想不到奔跑過程中，胡椒水因為逆風，反而噴往女警身上，女警瞬間眼睛感到相當不適，嫌犯也逮到機會繼續逃跑。

以為爭取到時間有利逃跑的嫌犯，下一秒就被其他警察包夾，隨即被壓制在地上。影片曝光後，點閱率迅速破萬，不少網友留言表示警察不好當，不小心還會被自己的胡椒水「攻擊」，根據外媒報導，警方發言人說，胡椒水雖然是警察防身與追捕嫌犯的工具，但受到殘留胡椒水影響的人，其實也不少見。

(中時電子報)