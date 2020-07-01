華航針對租用該公司台北與高雄大樓樓層的富驛酒店傳出欠租一事，說明因新冠肺炎疫情，考量疫情以來航空旅遊產業遭遇的困境與雙方長期營運合作之效益，公司秉持善意，持續與該公司協商減租與付款方案，並無放任不管。

華航說明，富驛酒店租用公司台北華航大樓與高雄華航大樓兩地房舍，其中台北華航大樓屬設定地上權案，業主為財政部國有財產署，另高雄華航大樓土地房舍為本公司自有，非二房東。

自疫情爆發以來，國內航空與旅館業者面臨空前衝擊，多數皆向房東提出減租與緩繳協商，以求渡過難關，富驛酒店亦然。但每月租金累積緩繳積欠金額非報導所述2,500萬元。

公司目前刻正與該公司積極協商，並無放任不管，然尚無具體協商減租共識，故報導所述所謂華航高層「喬好」一說實屬子虛烏有。

華航盼望值此全球疫情持續延燒之際，各產業本應相互扶持共度難關，不要打擊已備極艱困的航空公司。

(工商 )