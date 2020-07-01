美國1對姐妹花在事隔17年後，才進而相認。某天，姐妹花突發起想要互相較勁，誰最有魅力誘惑親父上床嘿咻，令人跌破眼鏡的是姐姐竟然順利勾引到親父，還與他有過數次床戰，最後還要把自己嫁給生父，親母聽聞瞬間傻言無語，立即報警處理。

據了解，姐姐是由母親獨自撫養成大，17年後才進而與生父相認，而生父也再續弦，已再育有1名比自己小的女兒，2人很快相處合拍。

某天，2人新血來潮下了一場驚為天人的賭局，姐妹倆誰比較能夠先魅惑到生父愛上自己再上床，卻沒想到姐姐竟然真的使親爸愛上自己，而且還要把自己嫁給他，母親聽了簡直快昏到，立即報警處理。

警方指出，2人經親子鑑定後，符合率高達近100%，等於是未來若真有小孩，有可能面臨弱智風險的問題。員警偵辦2人時，他們坦承彼此深愛，也已經上床過數回合，但都不認為有亂倫的實情，全案判定2年的有期徒刑。

(中時電子報)