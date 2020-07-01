結果出來了! 三倍券首日紙本預約破百萬、壓倒勝數位券 22:412020/07/01 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 政院宣傳三位券(張鎧乙攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 振興三倍券預約、綁定今天首登場，截至晚間10點統計，首日預約綁定人數達179.1萬人，其中紙本人數有114.6萬人，數位綁定人數則有64.5萬人，選擇紙本人數明顯較多 。 三倍券綁定、預約首日，選哪種券取代問候用語。紙本及數位大PK，首日結果出爐，紙本券取得壓倒性勝利。單是預約紙本的人數，就突破百萬人。 截至晚間10點最後統計，預約紙本的人突破百萬人，共有114.6萬人，數位綁定的人占64.5萬人，第一天，紙本券第一回合大勝數位券，讓許多民眾感到意外。 (中時 ) #三倍券 #紙本券 #數位券 也許您會感興趣 政治熱門新聞 高雄市長補選最新民調曝光 李眉蓁、吳益政差距居然... - 政治 罷韓後的高雄 網一看驚呆：另類風光 - 政治 看完陳其邁、李眉蓁最新民調差距 名嘴給建議 - 政治 李登輝最新病情曝光！聽到1「關鍵字」眼睛會亮... - 政治 可能與台灣建交？「索馬利蘭」背景驚人！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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