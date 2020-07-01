振興三倍券預約、綁定今天首登場，截至晚間10點統計，首日預約綁定人數達179.1萬人，其中紙本人數有114.6萬人，數位綁定人數則有64.5萬人，選擇紙本人數明顯較多 。

三倍券綁定、預約首日，選哪種券取代問候用語。紙本及數位大PK，首日結果出爐，紙本券取得壓倒性勝利。單是預約紙本的人數，就突破百萬人。

截至晚間10點最後統計，預約紙本的人突破百萬人，共有114.6萬人，數位綁定的人占64.5萬人，第一天，紙本券第一回合大勝數位券，讓許多民眾感到意外。

(中時 )