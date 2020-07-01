聯準會（Fed）5月中開始買進美國公司債來刺激經濟，讓投資人認為其舉動會支撐公司債行情，即使企業的債務違約和信評被調降等情況大增，卻仍然持續搶進包含垃圾債等公司債。

Dealogic指上半年信評屬投資級的企業共發行約8,400億美元新債，垃圾級企業共發債約1,800億美元。

摩根大通全球債券資本市場部主管佛萊（Kevin Foley）說企業大舉發債，讓過去幾個月投資級公司債發行量創新高，現在連垃圾債發行量也跟著要創新高。

3月公司債市因投資人擔心疫情令經濟衰退而出現恐慌性賣壓，但Fed宣布購買美國公債和投資級公司債等計劃，立即給債市打了強心針。

後來Fed把購買範圍擴大至投資級與垃圾級債券ETF以及部份垃圾債後，令債市熱度不斷上升。之後各類型基金不停買進投資級公司債，押注Fed會買進自己的標的。

Fed日前公布794家由政府直接收購債券的企業名單，當中包括蘋果、威瑞森電信、AT&T和福斯等。

大企業發債量創新高仍滿足不了投資人需求，讓投資級公司債平均殖利率從3月20日的4.58％高峰，在一個月後下滑至約2.75％接近2月底水準。債息下跌表示債價上漲。

投資級公司債息下跌後，投資人就轉向垃圾債來尋求更高殖利率。但疫情重挫經濟，沒錢還債的企業不斷增加。

穆迪指出受赫茲（Hertz）等多家大企業破產影響，垃圾級信評企業的債務違約率上升至4.7％，明年2月更可能來到9.5％。若美國再次封閉，其預測的違約率可能再往上升。

(工商 )