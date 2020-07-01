花旗環球證券高度看好億豐（8464）後市，當市場還在擔心新冠肺炎衝擊終端需求不振時，花旗環球不改其樂，維持「買進」投資評等，並把推測未來12個月合理股價拉升到市場最高的360元，激勵股價1日直逼漲停板，熱度十足。

花旗環球指出，歐美市場家用消費需求復甦進度快於預期，這對客製化的百葉窗、窗簾，以及固定尺寸（ready-made）產品訂單都有不小助益，億豐5月營收年增已經轉正，預期營運動能將延續到6月、乃至下半年。

另一方面，不論是原物料價格、匯率或生產效率，都有利億豐提升毛利率，加上美國新屋開工、新屋銷售狀況，也將進一步轉化為包含窗簾在內的更多家用品需求量。

外資估算，億豐2020年每股純益將不會衰退、反而小幅年增2％至15.68元，接下來兩年進步為17.09與19.03元，重拾成長力道。除花旗環球高度看好億豐，匯豐與大和資本證券也都給予「買進」投資評等，推測未來12個月合理股價是343與325元。

(工商 )