摩根士丹利證券指出，晶碩（6491）研發能力強大，具有小量多樣的自動化生產能力，有助自有品牌攻取市占，初評「優於大盤」、推測合理股價230元，與麥格理證券青睞的大學光（3218），共組「眼球商機」新絕代雙嬌。

台股「眼球商機」概念股原本由隱形眼鏡雙雄精華、金可-KY占據市場目光，但是，過去一段時間以來雙雄歷經營運調整，法人興趣不高，反而轉往追逐麥格理證券力挺的大學光，加上現在摩根士丹利最新盛讚晶碩憑藉小量、多款式與顏色、上市速度快等優勢，簡直是「眼中的蘋果（The Apple of Your Eye）」，眼球商機新雙嬌儼然成形。

晶碩與大學光獲外資追捧，有其類似之處：首先，獲利動能處在成長軌道，大學光2020年推估獲利年增達47％，2021、2022年個達三成左右，晶碩2021與2022年獲利成長率也達雙位數。有趣的是，外資估算，晶碩2022年每股純益將突破一個股本，隱形眼鏡族群從雙雄轉為三國鼎立局面，看來指日可待。

其次，二檔個股僅各有一家外資券商開啟基本面研究，換言之，麥格理、大摩分別獨占了對國際機構法人推薦大學光與晶碩的發聲權，投資評等均為「優於大盤」，推測合理股價各是220與230元，潛在比價效應亦值得關注。

(工商 )