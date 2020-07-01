IC設計龍頭聯發科（2454）經過外資圈一輪調升潮後，現以野村、美銀證券賦予的700元推測合理股價最高，但天風國際證券研究與策略部副總監郭明錤最新示警市場過度樂觀，加上本土投顧龍頭考量短線漲多、降評「中立」，不建議旗下客戶繼續追價，股價短線波動可能性大增。

聯發科股價得益於美國祭出對華為新禁令，5月展開一輪猛攻，搭配外資圈調升目標價接力賽啟動，聯發科股價波段最高來到594元，僅高盛賦予的600元、野村與美銀賦予的700元尚未達陣，其餘樂觀派外資幾度上調的目標價全被超越，顯見股價獲國際資金追捧的強勁力道。

野村證券半導體產業分析師鄭明宗對聯發科研究深入，因此，當他於6月中把聯發科2020、2021年5G系統級晶片（SoC）出貨量由4,000萬、8,000萬顆，調高為5,000萬與1.4億顆，並率先將推測合理股價拉高到700元後，點燃聯發科本波行情最高潮。隨後美銀證券也加入聯發科700元俱樂部，看好長期表現。

不過，在聯發科股價漲多後，市場的討論也不再只向樂觀方傾斜。本土投顧大行科技研究部門共同主管指出，聯發科股價自華為新禁令來已上漲約四成，若台積電在7月14日之後無法取得海思晶片生產許可，聯發科確實有機會取得更多華為的訂單，但必須留意，市場一面倒地認為「海思必死」的假設恐怕太過樂觀。

天風國際則認為，市場對聯發科5G SoC出貨量預期大增的前提是台積電不能幫海思製造手機晶片、美國不允許高通出貨5G手機晶片給華為，以及美國允許聯發科出貨5G手機晶片給華為，但這些預期似乎太過樂觀，建議投資人應等待美國進一步宣布華為禁令細節。

分析師說，畢竟自2018年4月中美貿易戰爆發以來，雙邊關係時而緊張、時而舒緩，反覆不定，突顯出美方的談判原則為增進其國家最大利益，因此，研判較無國安疑慮的海思智慧型手機晶片生產許可，在談判桌上或有討論的空間。

有鑑於近期市場對於聯發科2021年5G智慧機晶片出貨量、每股純益的預期，已由兩個月前的9,500萬顆、25元，衝高至1.5億顆、35元，以及外資持股比例創高，研判市場高度樂觀預期已容不下些許閃失，加上投顧大行自2019年4月力排眾議看多聯發科以來，股價已大漲一倍，因而降評「中立」，建議旗下客戶獲利了結。

(工商 )