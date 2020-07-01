因應美方將4家陸媒駐美機構列為「外國使團」，大陸外交部今天宣佈對4家美媒駐北京機構進行對等限制措施。大陸知名媒體網紅、《環球時報》總編輯胡錫進發表評論稱，大陸已下決心對美方找陸媒的所有麻煩都進行報復，對美方挑起並一再升級的行動將會「奉陪到底」。

胡錫進在微博發文表示，大陸外交部今天宣佈要求4家美媒駐大陸機構7日內向中方申報在大陸所有工作人員、財務、經營、所擁有不動產資訊等書面材料，作為對美國新增4家陸媒被列為「外國使團」的反制。據他瞭解，中方已下決心對美方找在美大陸媒體機構的所有麻煩都進行報復，而且是「奉陪到底」。

胡錫進說，中美關係惡化衝擊到兩國媒體在對方的工作，這非常讓人遺憾。雙方媒體本都不應背兩國緊張升級的鍋，兩國不妨拿互逐外交官那種遊戲相互撒氣，記者的任務應該是報導這些熱鬧狀況，而不是媒體自己成為熱鬧的一部分。

他指出，公道地說，中美互對對方媒體機構採取行動，是由美方挑起、並且一再推動升級的。美國去年就開始了向陸媒駐美機構系統性下手，迫使中方不得不「一報還一報」，直到形成今天的局面。

美方說把陸媒體列為「外國使團」只是一種正當程式，實際上他們那樣做對大陸媒體的工作構成了嚴重干擾。《環球時報》也是其中一個，有的員工深為恐懼，很擔心影響自己和家人的安全。另外《環時》多名在美作者也感受到壓力，有的停止為我們寫稿。我們能夠清楚感受到，麥卡錫又從墳墓裡爬出來了，重新在美國社會裡構建起充滿對華敵意的「主義」，而且已經直接衝擊到了我們的頭上。至連澳大利亞等地的作者也有些出現了對自身安全的擔心。

不管怎麼說，胡錫進表示，希望到今天為止，兩國圍繞媒體機構的恩怨就算扯平了，不要再搞新的升級行動。如果美方再搞進一步行動，據他瞭解，中方肯定會繼續對等反制。「媒體戰爭」如果不斷發酵下去，北京可以選擇對美方的報復點要比美方對大陸的施壓點更多。

胡錫進最後說，中美應「和為貴」，尤其是不要再朝著對方的媒體機構使勁了。美方作為嘴上宣揚「新聞自由」最起勁的國家，請不要再為難在美的大陸的媒體人了。

(中時電子報)