隨著陸美爭奪科技霸權，雙方在半導體競爭也愈發激烈，身為大陸半導體自主化重要一環，大陸晶圓代工龍頭中芯國際將在上海科創板掛牌上市，1日已經啟動招股程序，據研究報告判斷中芯國際的發行價合理區間應該落在38.29~44.43元人民幣。中芯國際申請上市創下許多紀錄，回到中芯國際創立之初，也與全球晶圓代工龍頭台積電創辦人張忠謀有著一絲關係。

中芯國際籌資200億元人民幣(約836億元新台幣)，來建造14奈米12晶圓生產線。中芯國際從 6 月 1 日申報受理，直至 6 月 19 日上會通過，僅花 19 天閃電過會，創下陸股最快過會紀錄，也成為首家 A＋H 股半導體公司。

中芯國際在2004年同步在港交所、紐約證交所掛牌上市，但在中芯國際的美國存托憑證（ADS）交易量相當低迷，最終在2019年6 月 13 日為最後一日交易日。所以，中芯國際回歸A股掛牌上市，也代表著北京當局大力扶持半導體自主化，進而加強與美國競爭科技產業主導權的實力。

回到中芯國際創立之際，還得回到當時台積電創辦人張忠謀還在德州儀器（TI）、張汝京還在德儀擔任建廠小組主管，隨後台灣政府發展半導體產業，邀請張忠謀等人返台扶植產業，先後設立聯電、台積電。1997年，德儀裁撤DRAM部門，張汝京返台創辦世大積體電路，成為台灣第三家晶圓代工廠商。

不過，在大股東支持下，台積電2000年併購世大，張汝京帶著百餘名的工程師前往大陸市場，並創辦中芯國際，並在上海找來16家投資機構募資，並依照張汝京的專長：建造晶圓廠，開始拓展0.25微米、0.18微米，甚至到90奈米，不到3、4年，中芯國際就成為全球第三大晶圓代工廠，張汝京也被稱作「中國半導體之父」。

當張汝京在大陸市場發展半導體事業之際，中芯國際卻被台積電控告侵犯專利權與洩漏商業機密，最終在2009年底，台積電勝訴，中芯國際判賠2億美元以及中芯國際10%股權，時任中芯國際總裁的張汝京也被迫下台。張汝京也在之後轉戰LED產業，並在2014 年6 月創辦上海新昇半導體並於2017年6月30日辭去總經理職務，但繼續保持董事職位。

不過，近年來中芯國際發展突飛猛進，主要是前台積電前研發處長、現任中芯國際聯合執行長梁孟松，在跳槽南韓科技大廠三星電子推動28奈米至14奈米製程發展後，來到中芯國際協助其發展已經陷入瓶頸多年的14奈米製程。中芯國際2018年宣布，突破14奈米FinFET製程限制，在2019年打造出大陸首顆FinFET製程晶片，業績表現逐漸起色。

此外，前台積電共同營運長蔣尚義也在2016年加入中芯國際擔任獨立董事，並在2019年6月離開中芯國際，前往武漢弘芯擔任執行長；同年8月，由前台積電研發處處長楊光磊接任獨董一職，說是台積電與中芯國際之間有著千絲萬縷的關係。

中芯國際更在美國加大華為禁令，台積電可能無法出貨華為的情況下，傳出華為的麒麟710處理器從台積電12 奈米改採中芯國際14 奈米製程。雖後來中芯國際也聲稱，在陸美經貿摩擦等相關外部因素，可能無法出貨給若干客戶，外界認為這所指的就是華為。但外界仍期待，中芯國際回歸A股，發展半導體先進製程下，推動整個大陸半導體自主化往前一步。

(中時電子報)