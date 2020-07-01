日Q2製造業信心 跌至11年新低 22:512020/07/01 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本央行（日銀）1日公布短觀報告顯示，第二季日本製造業者信心跌至2009年金融危機以來最低，凸顯新冠肺炎疫情對於高度仰賴出口的日本經濟帶來極大衝擊。 短觀調查顯示，日本第二季大型製造業信心指數由首季負8跌至負34，不僅低於市場預估的負31，更創下2009年6月以來最低。而第二季較首季下滑26，跌幅改寫史上第二高。 至於第二季大型非製造業企業信心則從上季的正8跌至負17，此為2009年12月以來最糟表現。 (工商 ) #第二季 #跌至 #來最低 #至負 #首季 也許您會感興趣 財經熱門新聞 華為慘遭祭旗…陸半導體掰了老美！ 日企驚爆大啖肥單 - 財經 川普猛追殺 北京不報復？專家爆陸最致命武器 - 財經 有大戶暴賺60億！驚洩7支明牌 散戶押對了？ - 財經 挺老美…斷貨華為！陸媒驚爆台積電2大危機 - 財經 比9年前還狂！專家驚爆金價「恐怖天花板」 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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