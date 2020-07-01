日本央行（日銀）1日公布短觀報告顯示，第二季日本製造業者信心跌至2009年金融危機以來最低，凸顯新冠肺炎疫情對於高度仰賴出口的日本經濟帶來極大衝擊。

短觀調查顯示，日本第二季大型製造業信心指數由首季負8跌至負34，不僅低於市場預估的負31，更創下2009年6月以來最低。而第二季較首季下滑26，跌幅改寫史上第二高。

至於第二季大型非製造業企業信心則從上季的正8跌至負17，此為2009年12月以來最糟表現。

(工商 )