HBO粉絲看過來！華納媒體（WarnerMedia）1日正式宣布，HBO GO線上影音服務即日起正式支援App內購功能，使用者可於App直接購買訂閱。使用者現在只要透過App Store和Google Play下載HBO GO，月付新台幣150元，就可以輕鬆訂閱看到飽，隨時隨地，隨點隨看，追劇零時差。

HBO GO將忠實呈現HBO和HBO Asia原創大製作，包括金獎影集、喜劇、紀錄片，以及台灣原創作品，例如轟動全球的《冰與火之歌：權力遊戲》、《西方極樂園》和近期剛播出的《新梅森探案》。當然也有眾多卡通頻道作品和好萊塢強檔電影，例如《熊熊遇見你》、《探險活寶》，以及在台灣收視表現亮眼的《玩命關頭：特別行動》和《哥吉拉II：怪獸之王》等強檔好戲。

HBO Asia原創大製作則包括甫播畢的《做工的人》，還有之前佳評如潮及榮獲金鐘獎肯定的《通靈少女》和《我們與惡的距離》。此外，預計今年播出的第一部HBO Asia原創科幻影集《獵夢特工》和《戒指流浪記》也將可以透過HBO GO線上準時收看。

此外，HBO GO還有熱騰騰在美國剛上線的HBO Max原創大製作，包括《末日巡邏隊》全新第二季、安娜坎卓克（Anna Kendrick）主演的《愛情，很有關係》以及《艾蒙晚點名》，之後也將會有多部HBO Max原創大製作在HBO GO獨家上線。

喜歡HBO經典影集的朋友當然也可以收看到您最愛的《黑道家族》、《慾望城市》以及《六呎風雲》等當年可能來不及追完的金獎好戲。除了隨點隨看以外，觀眾還可隨時利用網路收看HBO和CINEMAX頻道的直播，能夠更輕鬆觀看自己喜愛的好萊塢強檔電影。

華納媒體東南亞／太平洋／大中華地區總經理施凱文（Clement Schwebig）表示：「HBO服務在台灣深耕多年，透過HBO GO，我們的粉絲現在可以輕鬆又簡單地觀看數千小時的優質戲劇、喜劇，以及好萊塢強檔，這也包括我們不斷增加的台灣原創作品，例如之前播出的《做工的人》，以及即將推出的《獵夢特工》等。」

(中時 )