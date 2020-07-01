經期混亂恐是身體出現嚴重問題。(達志)

生理期常常造成不少女性困擾，但卻能透露身體的狀況，急診科醫師田知學在節目上分享一個案例，一名18歲女生經期亂，且經痛到受不了，沒想到一檢查竟發現，這名女生竟然懷孕了，整個骨盆腔裡還都是血水。

田知學在節目《醫師好辣》透露，之前遇過一個18歲少女，主訴經痛到受不了，且近期出現亂經，但田知學卻直言，「那時我覺得這不是那麼簡單的問題，沒有所謂亂經，在18歲女生身上。」

回頭追查少女並使才發現，她半年前曾因為黃體囊腫破裂開刀，田知學表示，這大部分是有性行為的人才會有，因此又決定加驗小便並抽血，果然這位少女正在懷孕中，不只懷孕指數高還有貧血，推測懷孕加內出血，恐怕是子宮外孕。之後超音波一照，發現骨盆腔裡都是血水，接著就立刻安排住院。

田知學說明，子宮外孕開刀後，未來恐增加懷孕生子的難度，另外，必須正視經期的週期性，若是不規律，來的不一定是月經，可能身體有其他問體。

(中時電子報)