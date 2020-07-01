賴憲政談三倍券。(截取自新聞深喉嚨youtube)

振興三倍券7月1日上午9點開放預購，民眾可到超商、官網，甚至手機網銀等進行預購綁定的動作，但可能因為短時間湧入太多預購民眾，導致許多系統出現當機的情況。財經專家賴憲政表示，現在三倍券生米煮成熟飯了，他送上四個字「祝他幸福」，並要大家祈禱電腦別當機。

賴憲政在政論節目《新聞深喉嚨》指出，官員和百姓的想法南轅北轍，且事先就有一直提出建議，但他們不聽，原因就是太多算計在裡面，大家都也知道這樣走彎路一定走不下去。賴憲政表示，當初說馬英九消費券不對，那為甚麼不直接發新台幣？「現在生米煮成熟飯了，我們送他四個字，祝他幸福」。

至於要怎麼聰明領券？賴憲政說，稍早在節目裡提到電腦當機，大家都很擔心，「我跟你講，要祈禱，祈禱颱風來不會淹水，祈禱菜都很漂亮，祈禱電腦別當機，祈禱你家冰箱冷吱吱，如果你不祈禱，我跟你說絕對當機」。另外他也擔心，領三倍券要排隊排很久，現在的天氣老人家可能受不了。

此外，賴憲政還預估，這次會有8成5是替代消費，因為老百姓等太久，拿到就會花掉，沒有乘數效果，振興經濟的目標會落空，並指出世界2大經濟體中美都面臨困境，台灣經濟怎麼會好? 台灣人出不去，外國人不來，靠本土消費根本無法達到預期效果。

(中時電子報)