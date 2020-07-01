「華爾街沒有新鮮事……，股市今天發生的事，過去也曾經發生過，將來也必然再次發生。」今年不過35歲的茶米博士，說出一句十分老成的話。

最近，他的知名度快速躥升，所經營的臉書社團「David Lin主升段飆股版」也人氣鼎盛，畢竟，這個年輕小伙子在今年上半年逮到了熱映、康那香、恆大等防疫股，讓他狠賺8百萬元，股市操盤部位快速拔升到2千萬元，名列新一代台股贏家。

說起上半年的成績，他先是用「股市沒有新鮮事」的說法回應，但明擺在眼前的，是一場史無前例的疫情衝擊、史無前例的全球經濟重挫、史無前例的美國聯準會瘋狂印鈔……，又怎麼會是「沒有新鮮事」呢？「資金就是市場信心，這件事，過去發生過、現在正在發生，未來也會重演。」他仍然用老僧入定似的口吻解釋。

茶米博士真的是博士，而且還是台大機械博士。長期嚴謹的理工訓練，讓他有一顆極度理性的科學腦袋，從假設、理論到成為定律，總得經過一連串的試驗與修正；現在，他把這樣「龜毛」的科學精神用在人性主導的股票市場上。「我是在2008年金融海嘯期間，開始利用課餘時間研究自己有興趣的投資領域。」

投資聖經翻到爛 傾聽市場說的話 不帶偏見跟緊趨勢

很快的，理工學霸本色主導了他走入股海的「起手式」，不但報名參加投資課程，也常常大量閱讀財經資訊，每次交易必定反覆檢討、思考驗證，靠著以往學術研究的精神，釐清產業脈絡，也逐漸建立起自己的操盤金律。

熟悉股市的人大概已經猜到，茶米開宗明義的那句「沒有新鮮事」，就是來自投資經典《股票作手回憶錄》一書，這本書的許多內容，在茶米這些年翻來覆去的驗證下，幾乎已內化成茶米心中的投資定律，今年上半年的操作，就是依循這些「定律」的引導。「每次操作不順，就會拿出這本翻閱不下數十次的交易聖經。」書上大大小小的標記重點，顯見他每次翻閱都有不同體悟與自我警惕。

拿著滿是線條筆記、外觀有些破舊的《股票作手回憶錄》，茶米開始分享自己「站在大師肩膀上」的操盤心得。

「在上漲的市場裡買進股票，是最安穩的方法。」這是書裡的經典名句之一，套用在茶米的操盤經驗上，當他確認「資金行情啟動」後，也等於宣告自己忙碌的時刻要開始了。至於買進的原則，他又引用書裡的3句話，首先，「股票上漲時，不需要花精神去解釋它為什會上漲……。理由只有少數人知道，而這些少數人不會說出真相。」他解釋，投資人必須傾聽「市場說的話」，而不是一味反駁市場走向，如此，才能不帶偏見地跟上趨勢浪頭。

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(中時電子報)