以嶄新觀點重新詮釋亞瑟王經典傳說的Netflix原創自製影集《天命之咒》（Cursed），1日全球同步發布正式預告，該劇由一手催生《蝙蝠俠》、《蜘蛛人》、《金鋼狼》等好萊塢大片的漫畫家法蘭克米勒（Frank Miller），以及《鞋貓劍客》編劇湯姆威樂（Tom Wheeler）聯手打造，曾演出《漢娜的遺言》女主角而爆紅全球的24歲女星凱薩琳蘭馥（Katherine Langford）挑樑主演女主角「湖中女神妮妙」，受母親逝世前的委託，必須帶著所向無敵的神劍「王者之劍」交付魔法師梅林，一路上與傳奇主角亞瑟王結伴，力抗邪惡的紅袍聖騎士團。

預告結尾更揭曉湖中女神的隱藏能力，只見凱薩琳蘭馥在危急時刻，詭譎的綠色血管竟在脖子上瘋狂蔓延，前來暗殺她的軍隊便一個個慘遭強大力量騰空甩落下馬，超乎想像的驚人神力令人震驚，為這部影集再添奇幻神秘感。

出生於澳洲、年僅24歲的凱薩琳蘭馥，因演出Netflix影集《漢娜的遺言》中「漢娜貝克」一角而自國際影壇嶄露頭角，更曾在《復仇者聯盟4：終局之戰》演出「鋼鐵人」女兒讓全網嗨翻，直說東尼史塔克和小辣椒的女兒長大超辣！這次獲得兩位好萊塢最為知名的創作者欽點演出妮妙，凱薩琳表示「我從小就知道亞瑟王的故事！但這次的視角截然不同，過去大家只知道圓桌武士跟亞瑟王，湖中女神反而是個鮮少著墨的角色，所以這次非常開心能夠講述這個女神的故事。」

她在劇中從小就被冠以「女巫」身份而備受欺凌，沒想到有天族人卻慘遭紅袍聖騎士屠殺，她自母親臨死前接下重任，要將傳說中神劍交給魔術師梅林，因此她在紅袍聖騎士的追殺下，展開一場神聖且驚險的冒險。

特別的是，凱薩琳過去在《漢娜的遺言》的角色也是飽受同儕欺凌，最終選擇輕生，而這次在新劇《天命之咒》中，同樣因與生俱來的強大魔力，而從小被村民譏諷為巫女，因此過著淒慘的邊緣人的生活，彷彿凱薩琳演出的角色都難逃被霸凌的命運一般，意外獲粉絲封為「被霸凌專門戶」。

她自己也一點也不以為意，反而表示：「這正是妮妙吸引我的地方：她絕對會為了生存而努力，她為了保護他人而變得更加強大！妮妙總是為了那些被認為非我族類的人們所奮鬥，我想現在很多年輕人也都為了同樣的原因在努力。」而她在劇中展現出堅強反抗的精彩橋段，也獲創作者湯姆威樂拍胸脯認證「凱薩琳絕對是最完美的妮妙人選！」。Netflix原創自製影集《天命之咒》將於7月17日上線。

(中時 )