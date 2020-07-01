新冠疫情讓民眾悶壞，因此當端午連假來臨時，紛紛出遊或返鄉一解悶氣，一名網友回家後看到餐桌崩潰，拍下照片，詢問「該怎麼說服我阿嬤我真的不餓」，照片曝光後網友笑翻：「根本炫耀文」。

網友在PTT八卦版PO文表示，自己趁著端午連假回家，阿嬤特地煮了一大桌，透過照片可以看到一共15菜再加一道佛跳牆，自己吃了四碗飯兩碗湯，已經快要撐到死了，沒想到阿嬤看到後卻碎念他「你怎麼都沒什麼吃」，不論怎麼解釋阿嬤一直叫他回餐桌繼續吃，因此崩潰PO文，詢問「有沒有怎麼讓阿罵相信自己不餓的八卦？」

阿嬤煮了15菜+佛跳牆，讓原PO吃到崩潰 (圖／PTT)

網友看到也笑翻：「這怎麼看都10人以上大合菜吧」、「炫耀文啊」、「這也太豐盛」、「沒吃給阿嬤看，活該，再乖乖吃一碗吧」、「你阿嬤是總舖師嘛...」、「好羨慕啊」、「有一種餓叫阿嬤覺得你餓」、「這根本年夜飯規格了吧」、「真是幸福的煩惱」、「我可以直接跟你說，無解」，也有網友感傷：「我阿嬤已經走了，等到以後你會很懷念這情景」。

(中時電子報)