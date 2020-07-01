一張拍攝在鐵達尼號沉沒不久前的冰山照片，在拍賣會上展出，被認為是撞沉鐵達尼號的原兇。雖然聽起來頗不可思議，但是確實有些證據支持這個說法。

大眾機械報導，一張泛黃的冰山照片上寫著「1913年4月12日下午4點12分，發現北大西洋冰山-艾托尼亞號(SS.Etonian)船長伍德(W. Wood)攝於北緯41度50分、西經49度50分(41°50N 49°50W )」。

這張照片的來歷已不清楚，但是拍賣單位發現，這個時間點正是鐵達尼號沉沒日(1913年4月14日)的兩天前，可能這座冰山就是鐵達尼號遭遇到的。

鐵達尼號瞭望員紀錄的冰山草圖。(圖/BETTMANN 檔案館)

雖然這只是個猜測，卻相當有可能。首先，伍德船長有清楚的座標與時間，幾乎符合鐵達尼號的航線。此外，伍德將照片連同一封信寄給了一名叫比利·塔克（Billy Tucker）的朋友，這封信也是拍賣品。信中是這麼寫的：

我寄給你的這張照片，可能就是鐵達尼號遇到的冰山。我的船比鐵達尼號早40小時之前遇到它。現在的航線中，冰山相當多，我拍了一張。」

另一個證據是一幅草圖，根據拍賣師安德魯·阿德里奇（Andrew Aldridge）的說法，伍德船長的照片，與鐵達尼瞭望員畫的草圖相當接近，有一個巨大的山凹。

這並不是第一次拍賣撞沉鐵達尼號冰山照片。在2015年，來自普林斯-阿爾達貝特號(SS Prinz Adalbert)郵輪的船務長萊諾尼瓦德(M. Linoenewald)也拍攝了一張冰山照片，並表示「泰坦尼克號沉沒後的第二天所攝，阿爾達貝特號 越過照片所示的冰山，當時我還不知道鐵達尼號的災難，但我注意到冰山一側有紅色塗料，似乎是船舶曾經刮損。」

2015年拍賣的撞沉鐵達尼號的冰山，據說拍照時間在鐵達尼號沉沒之後，冰山的外型不太相同，是同一座嗎?或是融化造成外型改變?(圖/BETTMANN 檔案館)

因此，當年那張照片被認為擊沉鐵達尼的元兇。但是萊諾尼瓦德的照片仍未經驗證。

鐵達尼號被冰山撞沉是悲劇，不過皇家氣象學會（RMetS）發表的論文指出，1912年的冰山儘管相當多，但是不是最多的年份。RMetS的論文表示，「1912年是重要的冰年，但不是極端的一年」。換言之，船支應變失當可能更是直接的災難原因。

伍德船長的冰山照片，以及信件估計拍賣價在1萬~1.5萬美元之間。

(中時電子報)