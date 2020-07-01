睽違 36 年，索尼影業喜劇經典鉅作《魔鬼剋星》（1984）將在 10 日重新登上台灣大銀幕！本片當年在美國上片不僅拿下連續7週票房冠軍，電影更在戲院熱播長達7個月之久，還獲得奧斯卡「最佳視覺特效」及「最佳原創歌曲」提名。《魔鬼剋星》同時也是讓金球影帝比爾莫瑞和金球影后雪歌妮薇佛在80年代走紅的電影代表作，今年推出全新《魔鬼剋星》4K修復版絕對是新舊影迷一輩子不能錯過的大銀幕體驗。

美國影史首部票房破億喜劇《魔鬼剋星》一直是娛樂產業致敬效仿的經典之一，也是美國流行文化代表的一環，不論是魔鬼剋星的經典招牌、四位穿卡其工作服的抓鬼專家、白色凱迪拉克ECTO-1、儲鬼機、綠鬼史萊姆和棉花糖寶寶，這些經典的形象早已深深烙印在影迷心中，連《怪奇物語》、《辛普森家庭》等知名影集都出現不少向《魔鬼剋星》致敬的畫面。

《魔鬼剋星》絕對是影迷一輩子必看的經典喜劇，時代雜誌更讚譽《魔鬼剋星》完美呈現喜劇拍攝規格的笑點。除了《魔鬼剋星》以外，索尼影業今夏也將重映《魔鬼剋星2》（1989），不僅要把觀眾帶回80年代的紐約，更要讓資深影迷聽到經典的主題曲〈Who You Gonna Call？〉後，燃燒起對《魔鬼剋星》的熱情，不自覺的在口中喊出「Ghostbusters！」

(中時 )