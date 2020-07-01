高雄市長韓國瑜被罷免後，有韓粉希望韓國瑜能再拚一次2024總統選舉。資深媒體人陳揮文卻認為「可能性不大」。

陳揮文在《飛碟晚餐 陳揮文時間》節目中表示，蔡英文第一次參選是選新北市長，但沒有贏。然後她2012年選總統，輸給馬英九80萬票。而韓國瑜在2020年大選輸太多票了，輸了200多萬票，接著被94萬票罷免這兩件事都很慘重，當然是嚴重的打擊。若蔡英文在2012年輸馬英九200萬票，其他民進黨像蘇貞昌、游錫堃、呂秀蓮等等，他們可能就會蠢蠢欲動。輸200萬票跟輸80萬票，在程度跟意義上差非常多。

因此陳揮文認為，韓國瑜在2020輸了200多萬票後，2024年再選總統的可能性不大。如果韓國瑜還想在政治上有一番作為，可考慮其他職務，比如台北市長等等。反對韓國瑜去選桃園市長，因桃園市長的職務沒那麼重要，桃園是邊陲。如果韓國瑜未來選上台北市長，要把那一任台北市長做好做滿，中間不要再想其他事，甚至要證明他跟現任台北市長柯文哲不一樣，可以做得比柯P更好。

(中時電子報)