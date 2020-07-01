搏命救災！上個月大陸浙江文成縣一處民宅發生火警，消防隊接獲報案，指稱有人家中廚房煤氣罐著火，消防隊立刻派出人員救災，到達現場果然看到著火煤氣罐，因為隨時都有爆炸危險，其中一名經驗豐富消防員，直接徒手抱起燃燒的煤氣罐往外衝。

消防人員接到火警通知後，隨即前往民宅救火，因為只有煤氣罐起火，災情尚未蔓延，一名消防員迅速且平穩的抱起冒著熊熊火舌的煤氣罐，離開廚房、通過客廳，持續冷靜走下樓梯，等到離開大樓後，放下冒火煤氣罐，接著關閉開關，這時火勢幾乎瞬間消失，再噴水冷卻。

根據外媒報導，意外發生時屋主正在下廚，因為煤氣罐的皮管老化，導致煤氣外露起火，屋主嚇壞逃離現場，想進去關煤氣罐開關時，火勢已經太大無法靠近。

消防員冷靜的「搏命救災」，迅速控制危機，影片曝光後引起網友讚賞，因為即使有穿防護衣，煤氣罐還是有爆炸風險，敬業的表現令人敬佩。

(中時電子報)