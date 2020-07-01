裝監視器遏止虐童？台南市政府去年底喊出虐童零容忍並提出「台南市兒童及少年保護自治條例草案」，其中托嬰中心、幼兒園等機構裝不裝監視器引起討論，經收集民意後刪除，但近來有不同異見見；台南市教育產業工會與台南市教師會呼籲，市府與其裝監視器，應將教育資源投入提升幼兒園教師專業能力。

教師組織指出，對於社會局收集民意後刪除原「台南市兒童及少年保護自治條例草案」第10條條文「托嬰中心、幼兒園、兒童課後照顧服務班及中心、居家式托育服務等兒少安置場所設置監視錄影設備相關規定」予以肯定，然議會法規委員會送交大會提案，卻增加修正動議並呈大會，議員正反意見紛陳，議會7、8日定期大會審議，教師組織憂仍有變數。

市議員許又仁說，在幼兒園教室裝監視器，美其名遏止虐童或發生虐童可究責，但不少虐童案發生在家裡，難道在幼兒家中要普裝監視器？強調不該無限上綱、強制規定。市議員李鎮國說，監視器只能事後追究，無助事先預防。

台南市教育產業工會副理事長陳杉吉說，台南市公私幼達600所以上，僅特幼科2名承辦人員受理民眾陳情幼兒園體罰及違法事項，又兼稽查及其他業務，人力嚴重不足，若真涉及兒虐，監視器畫面也有刪除、湮滅證據可能，這些問題非裝監視器就能解決。

簡姓托嬰業者表示，從過去兒虐事件可見，即使裝監視器也照樣施暴，顯然裝監視器淪為表象。有公幼園長表示，公幼發生兒虐，老師就面臨解聘，私幼不適任教師卻無此機制，風聲過了仍可回聘，制度要從源頭改變才有用。

教師組織也提出以下主張：1.重視幼兒人權與照護品質，應該回歸教育本質，補助改善教學環境，提升公私立教保人員勞動條件。2.鼓勵為防護校園安全，得以加裝監視器；反對為解決虐童問題。強制規定應設監視器。3.尊重及支持社會局傾聽民意结論，做出回歸中央法令規範的條文修正。4.呼籲社會各界關注協力維護兒少保護，台灣不應成為監視器監控下的國度。

台南市教育局回應，近年透過推動公私協力的準公共化政策，提升私幼教保人員勞動條件，幼兒園督導管理也建立輔導及處罰併行、公開裁罰資訊警示機制；且目前有4位專責稽查人力、每年稽查240園以上，列重點稽查對象者則提高稽查頻率。

教育局表示，平時即透過到園檢查，輔導幼兒園改善不合法或不適宜的職場環境，以改善教保人員的勞動條件，查得違規事項，均依幼兒教育及照顧法處以罰則，並公告於教育局專題網站。提升教保人員專業知能部分，教育局每年開辦研習百餘場次以上，包含情緒管理、親職教育、親師溝通等課程。對於特別需要改善者，也責令幼兒園參加輔導計畫，或由教保輔導團到園訪視及輔導。

(中時 )