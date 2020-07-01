1名網友媽媽在爆料公社氣噗噗PO文，我收入不穩定，工作也不固定，又多生1胎有礙到你們嗎？此名媽媽網友認為，大兒子的情緒並非穩定，多生一胎純粹是想有弟兄姐妹可相陪，卻不解為何要放大焦點思考只在自己經濟不夠好，就不能多生呢？網友大力贊同表支持：「就是有那種老派思想的人想強加自己的觀念在別人身上，加油做好自己該做的就好」

據了解，此名媽媽因經濟因素不優渥，遭到親朋好友的指責為何還要多生1胎。網友媽媽則氣噗噗反擊，自己的大兒子因為有輕度過動症狀，導致專注力難以集中，她還表示自家小孩即便經濟再不好，仍會盡力讓他們使用最好的。網友媽媽不解的是，明明旁人沒出力也沒給錢，憑什麼能這樣評論自己多生1胎是錯的，她認為多數人根本沒站在她的立場著想過。

網友紛紛大力支持此位網友媽媽：「就是有那種老派思想的人想強加自己的觀念在別人身上，加油做好自己該做的就好」，也有網友也認為亂說的人最討厭：「要求生的那個，是不是只出張嘴，那個人最自私」，也有網友認為：「生幾個不需別人來說嘴生出來教養好才重要」

(中時電子報)