振興三倍券今天開放預訂實體券或綁定數位券，不少超商都發生當機。資深媒體人黃暐瀚嚇一跳表示，連他也沒想到這個問題。

黃暐瀚在中天政論節目《新聞深喉嚨》中透露，有網友不解問，「為什麼都要搶第一天？為什麼都要搶第一天？預購時間7/1~7/7，消費也是從15日才能開始使用啊，今天因要代同事去寄東西和影印等，全部都無法使用！」黃暐瀚直言，連他也沒想到這個問題。

黃暐瀚指出，到便利商店去登錄實體券，那些便利商店的機器購票、高鐵票、影印等很多都是要去使用，今天則完全無法操作，因為後面都是人。有人就說，他沒辦法寄貨，通通都不用做事了。網友甚至表示，今天因為代同事去寄東西、影印、列印，但都全部沒有辦法，因為全部都是人。

黃暐瀚接著表示，網友在下面留言，罵成一團。他直指這就是政府沒想到的地方，造成民眾的不便，全台灣的便利商店在這幾天全部的購票機可說「廢掉」。而且那個機器可以繳電費、自來水費、車票，結果沒辦法，因為大家都在排隊。

(中時電子報)