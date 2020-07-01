有「韓國最美變性女星」之稱的河莉秀，2017年突宣布和結婚10年的老公MICKY鄭（鄭英鎮）閃電離婚，但兩人分開後仍維持友好關係，MICKY鄭去年再婚，近日他宣布妻子懷孕，河莉秀也親自獻上祝福。

MICKY鄭在IG曬出胎兒超音波照，開心表示明年要當爸了，並透露胎兒目前已經12周大，而河莉秀也親自在貼文底下留言「恭喜！」真摯祝福前夫將如願升格當爸。

事實上，河莉秀和MICKY鄭當初閃電離婚，傳出主因和男方事業失敗、性格差異有關，但河莉秀就上節目替對方說話，稱讚前夫是好人，澄清兩人是因聚少離多才分開，並透露曾有計畫接受子宮移植手術，但因無法住院一年放棄，遺憾沒和鄭英鎮有愛的結晶，也因自己變性人身分害他被外界攻擊而抱歉。

而MICKY鄭去年結婚時，河莉秀也有發文祝福他，如今對方將當爸，河莉秀再送祝福，也讓網友看了有點心酸，認為她應該有點遺憾，祝福她日後也會過得幸福。

(中時電子報)