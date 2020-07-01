高雄市長補選最新民調出爐，國民黨李眉蓁以14.4%落後民進黨陳其邁的54.6%約40%。國民黨立委陳以信直指，李眉蓁是奇兵，上次也是奇襲才贏的。

陳以信在政論節目《新聞面對面》中表示，如今高雄補選民調，陳其邁贏李眉蓁40%，讓陳其邁覺得他贏定了，不過上次他就這樣輸的。國民黨在補選，要選得漂漂亮亮，第一要有奇兵，李眉蓁是奇兵；第二要奇襲，上次也是奇襲才贏的。所以大家雖對李眉蓁一點都沒有期待，大家覺得她輸定了、輸40%，可是她明明長得就很好看，而且在地方也有三屆議員的一個經歷，對在地的建設也是很了解。現在有一個40歲的年輕人代表國民黨在那邊打仗，有什麼不好？

陳以信表示，我們這次也被民進黨占了便宜，為什麼3個月的選舉，偏偏就要兩個月去選，讓國民黨連準備的時間都不夠。在各種劣勢的情況下，國民黨派了一個年輕人打仗，兩個月能夠打成什麼仗，我們還在看。

陳以信強調，國民黨可以下去高雄幫忙李眉蓁打選戰，也可以街頭巷戰。國民黨38席立委可以到高雄去，就跟民進黨在街頭巷戰。

(中時電子報)