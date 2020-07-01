不少情侶結婚後，老公雖然答應會把金錢交給老婆管理，但實際上都會自己偷偷藏私房錢，就怕另一半發現。一名丈夫異想天開，將自己的私房錢藏在掃把的竿子裡面，未料還是被老婆抓包，並把錢沒收，丈夫哭著上網PO文「我拿的回來嗎」，網友看完笑翻，直呼老婆太猛。

一名男網友在臉書《爆廢公社》PO文，自己將數十張千元大鈔捲起來，藏在掃把竿子內，未料老婆竟然將掃把頂端的塑膠握把拆開，當場抓包，還PO上臉書嗆「阿不就很會藏」，讓原PO頓時顏面無光，事後到社團內哭著PO文「能拿得回來嗎？」

丈夫異想天開，將私房錢藏進掃把，未料老婆更高明，還是抓包 (圖／爆廢公社)

網友看到紛紛留言：「這都找得到，你老婆太猛了...」、「死心吧，拿不回來了」、「你還能回家就該偷笑了」、「藏在這邊真猛，你老婆找的到更猛」、「這也行XDD」、「你這篇會害死很多人夫」、「我快笑死了」、「我代表高雄人獻花致意」、「宜蘭代表獻花致意」、「道高一尺，魔高一丈」。

(中時電子報)