1名女網友在PTT上PO文抱怨自家男友，她表示男友已經有多年的情感史經驗，為何與自己進行女上男下時，卻都是閉上雙眼，詢問之下竟回答「我會害羞」網友則紛紛表示，女網友是否要考慮換1個新男友呢？

據了解，此名女網友相當不解，為何與自家男友進行床事時，只要每當女上男下的姿態，男友總會雙眼緊閉，她雖深知自己是飛機場和平地草原，但自己的屁股卻是相當誘人。令女網友更不了解的是，男友擁有豐富的感情史，相信多年的床戰回合應該已經高達數次，但他竟然回應自己說：「我會害羞」，女網友因此上板力求老司機解答。

網友紛紛建議：「像這種男友我一律建議分手」、「喜歡沒奶及排骨胸的，從一開始就不該和你在一起」、「我老婆有個好友簡直是排骨精了，她老公還嫌胖」、「喜歡貧乳跟會害羞，那你背對著他不就解決了」，也有網友認為：「搞不好妳男友是個抖M，不然就是妳打擾到他閉眼那別人了」，也有網友認為：「男友口味特殊，我想他是喜歡男的」

(中時電子報)