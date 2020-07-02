【回憶殺】今年59歲的劉瑞琪出道39年，1983年接演《搭錯車》中的阿美一角爆紅，從此之後成為許多影視作品的第一女主角，更以《女仨的婚事》、《失去你的那一天》奪下金鐘獎影后殊榮。不過，走紅的速度太快，影響到身心健康，一度淡出螢光幕養病，本來以為不會再回到演藝圈，多年後因緣際會又復出。

劉瑞琪走紅後忙於工作，常常一天尬好幾場活動，忽略了休息的重要性，29歲罹患甲狀腺機能亢進，發作時心跳加速、心悸失眠、凸眼和頭痛，身體的不適影響了情緒，讓她不得不先暫離演藝圈，這一離開就是10年。

劉瑞琪因甲狀腺亢進淡出螢光幕。（圖／中時資料照）

2000年，劉瑞琪控制好疾病，慢慢的回歸到螢光幕，當年的玉女形象也轉型為母親，她坦言剛復出時有2、3年的時光都在磨合，後來在媽媽的角色中找到能量，雖然現實生活中膝下無子，卻發揮得游刃有餘，演過「F4」言承旭、吳建豪、周渝民和朱孝天的兒子，在新電影《花椒之味》和飾演女兒的賴雅妍也有精彩的虐心戲。

現在的劉瑞琪學會分配工作和個人生活的時間，也與疾病和平共存，沒有戲約的時候，她會和老公一起跑步、騎車、游泳和打高爾夫球，不只維持身體健康，近60歲的外型也堪稱凍齡。

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（圖／中時資料照）

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(中時電子報)