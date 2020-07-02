前一陣子端午節回家休息，跟弟弟聊到「投資存錢」這檔事。我驚覺：我弟年過三十，居然沒有存錢的習慣！也就是說，一個月近三萬塊錢，居然花光光 (我都要昏頭了)…

這到底是怎麼回事？

害怕存錢，是因為不想面對「退休」的壓力

依稀記得三年、四年前，我們家裡三個姊弟徹夜長談，為的就是改正老弟沒有存錢的習慣，沒想到三年過去了，他還是一樣故我。所以我問他：「為什麼不想存錢？」他說：「就有錢就花掉，不想去思考『退休』這檔事。」

我想，除了我弟弟之外，現下一般年輕人大概都是這麼想的吧？因為每月的薪水就那些，每個月存3000、5000，也很難有實際的影響。所以乾脆眼不見為淨，把錢花光光，享樂人生就好。

月存三千，將來只有100多萬退休金，退不了休啦！

在了解我弟的真實想法後，我決定直接算給他看。詢問他「如果一個月存3000元，你覺得三十年後會有多少存款？」簡單用數學計算一下：

3000*12*30=108萬！

辛辛苦苦存了三十年，才不過108萬，是買房頭期款嗎？都要退休了再來買房也太慘；或是只靠100多萬塊退休，我想不出兩年就會把錢用光光了吧？所以一個月只存3000元，真的不太夠力。我弟聽了我說的之後，說：「每月存3000元，真的有一點少…」。

那，一個月該存多少，才能夠有餘裕從事自己想做的事？這個問題也不難，只要存到一定程度的本金後，每月靠投資生出來來的複利，的確是有可能的。所以我直接問我弟：「你覺得一個月要有多少生活費，才能夠過得爽爽的？」

想月領兩萬孳息，本金需多少？

他想了一想，回答我：「一個月有2萬塊，應該是不錯。」好，那我們以全球經濟成長率7~10%來算，抓低一點，用7%來算，本金多少才能產生每月2萬 ( = 每年24萬)的利息收入？

240000 / 7% = 342萬8571！

本金要來到342萬元，所以想要在10年之內退休，至少需要年年存34.2萬元，平均一個月就是存2.85萬。是在哈囉？我弟一個月也不過才3萬塊收入，一個月存2.85萬不就代表生活花費1500元打平？見鬼了，當然不可能。

如果拉長一點，20年後退休的話，一年只需要存342/20 =17.1萬，回推就是一個月存1.4萬，大概是薪水收入的一半存下來。我弟聽到這裡，心裡暗暗叫苦：「怎麼可能？！」

事實上，你如果月月存15000，並且把錢投入市場賺取7%的複利，不需要20年才能存到342萬，大概第13年左右，就能存到376萬元了，整整提早了7年退休！怎麼算的？大家可以從「定時定額」這個網頁代入數字，算出真正的存款數字：

● https://www.yesfund.com.tw/w/wg/YP503002.htm

圖文/寶可孟授權提供

行文至此，大家一定會覺得接下來的劇情發展，一定是老弟有如醍醐灌頂、痛改前非的說：「是！好！我一定立馬存錢！」

當然不是。

到底寶可孟怎麼說服老弟開始存錢的？追蹤寶可孟閱讀完整故事！

※本文由PressPlay專欄作家寶可孟授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時電子報)