面臨美國疫情惡化但有民眾認為戴口罩是侵犯自由，但在美國首席防疫專家佛奇大聲呼籲美國人必須戴起口罩後，兩大政黨也都向人民喊話戴口罩，不過仍有美議員不僅嗆美國公衛專家們是傲慢自大，曾自稱疫康復後有免疫故不必戴口罩的他，更稱專家們在這場前所未見、至今仍持續惡化的疫情中「欠缺樂觀」。

據《野獸日報》6月30日報導，在國會山莊參議院的健康、教育、勞工和退休金委員會辯論中，美國國家過敏和傳染病研究所所長佛奇（Anthony Fauci）「即使有疫苗，秋季也很難看到美式足球球季開賽」，並呼籲如果美國再不積極防疫，「每日看到新增十萬確診病例也不意外」。美國已於6月26日創下單日4.5萬人確診的新高。

對此說法，參議員蘭德・保羅（Rand Paul ）則反駁，「我們不需一昧假裝了解一切；或許我們的政府專家們會在表達意見前三思」，但佛奇的說法只會造成過度恐懼，並要人們不要相信他的話，直言「我們不必假定專家們完全了解什麼對人們是最好的，我們現在缺少的是更多的樂觀」。

據《NBC新聞》先前報導，對於戴口罩防疫的呼籲，一度曾感染新冠病毒的保羅先前也堅持不需戴口罩。曾為眼科醫生的他當時強調自己因確診過故對病毒免疫，自己不會再次感染病毒，更別談可能傳播，「我是在華府唯一安全的人」，因此拒絕戴上口罩。

不過，包括佛奇等專家們表示，在遭感染後康復確實可能會產生免疫力，但關於免疫期間多長，以及康復的人是否可能再次感染，仍未有定論。

(中時電子報)