夏天正式來臨，開始肆虐的蚊蟲讓不少人遭「蚊吻」，而皮膚出現許多「紅豆冰」。7～9月即將進入登革熱流行季節，民眾可要上緊發條展開「防蚊大作戰」！

你一定有過這的經驗，明明同處一室，有些人總是特別受蚊子的青睞，有些人總能逃過一劫，彰化基督教醫院皮膚科主治醫師邱足滿說，這是由於蚊子鎖定的叮咬對象，具有以下特徵的人最容易被蚊子咬，來看看自己符不符合。

1、呼出二氧化碳多的人

人在從事運動、勞動時，新陳代謝會加快，呼出的二氧化碳量也會增多；要知道蚊子正好喜歡鎖定二氧化碳濃度高的生物叮咬，因，小朋友、肺活量高的人、肥胖的人，在群體中容易被蚊子叮咬。

2、體溫高的人

代謝快的人，體溫也較高。這是因為蚊子的觸角有一個受熱體，對溫度特別敏感，也喜歡溫度高的地方，所以，體溫高的人對蚊子會有比較大的吸引力，像是小孩子、孕婦、喜歡喝酒之人，都容易被叮咬。

3、容易流汗的人

汗裡頭含有乳酸、脂肪代謝等物質，這也是蚊子喜歡的味道；再者，容易流汗的人，因為身體排放的熱量多，體溫也高，因此，汗多的人、正在運動的人、男人、小朋友等，都較容易被叮。

4、難以反擊的人

一般人遇到蚊子叮咬會給予反擊，不過，若是嬰兒、行動不便，或正在熟睡之人，自然容易成為蚊子的食物，特別是小寶寶，沒有做好防護，很容易被蚊蟲叮上。

至於不少人認為酸性體質容易招惹蚊蟲？對此，邱足滿指出，西方醫學目前並沒有明確的證據證明，酸性體質容易被蚊蟲叮咬的事實，其實是與個人體溫高低、呼出的二氧化碳濃度高低有關才是。

不過，中醫則認為，濕熱體質的人容易招惹蚊蟲，所謂的濕熱體質，是指體型胖、容易流汗、體味較重、容易長痘痘、體質偏酸、容易口乾舌燥、便秘等有虛火之人，是蚊子喜好的對象，而濕熱體質剛好就是自然醫學所談的酸性體質。

延伸閱讀：

(中時電子報)