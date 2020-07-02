鯨鯊的眼球

鯨鯊又名豆腐鯊，是世上最大的鯊，最長可達60英尺（近20公尺）。研究人員發現，牠們的眼球上全是細小的牙齒。

據《新聞周刊》（Newsweek）報導，科學家發現，牠們的眼球上佈滿了「皮齒」（dermal denticles），以防止外來傷害。眾所周知，鯊魚皮上覆蓋著皮齒，就結構而言，這些v型小鱗片就像小小的牙齒。

而發現鯨鯊眼球小祕密的，是沖繩美島綜合研究中心（Okinawa Churashima Research Center）動物研究室研究員富田武照所領導的團隊，他們在國際知名期刊《公共科學圖書館》（PLoS ONE）中公開了這項研究結果。

Whale shark: yes, yes, these are my eyeball teeth https://t.co/k33STajCM6 — Conor Ryan (@whale_nerd) June 30, 2020

史密森尼學會（Smithsonian Institution）的海洋網（Ocean Portal）說，鯊魚皮上會佈滿皮齒，是為了減少湍流和阻力，有助於讓牠們游起來更迅速，也更安靜。研究人員說，許多物種都有眼皮來保護眼球。部份鯊魚有第三層眼皮，當牠們在進食時，能保護眼球。

(中時電子報)