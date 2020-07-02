篤定代表民主黨參選總統大選的前美國副總統拜登（Joe Bieden）30日火力全開，卯起來狂電川普，砲轟他在新冠肺炎疫情中節節「敗退」，才4個月就對病毒「投降」、「落跑」。

篤定代表民主黨參選總統大選的前美國副總統拜登（Joe Bieden）30日火力全開，卯起來狂電川普，砲轟他在新冠肺炎疫情中節節「敗退」，才4個月就對病毒「投降」、「落跑」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，拜登周二赴德拉瓦州威明頓（Wilmington）進行宣傳活動，他在演講中一一羅列川普在應對新冠肺炎疫情中的各項缺失，包括低估病毒的傳染力，以及拒絕戴口罩，為大眾進行不良示範。

拜登更直指川普在這場病毒戰役中節節「敗退」，導致超過12.5萬美國人喪命，多州疫情惡化。

拜登演說中提及川普曾在3月自稱是對抗新冠病毒的「戰時總統」，拜登說，「然後呢？現在要7月了，看起來我們的戰時總統已經投降了，舉起白旗然後從戰場上落跑。」

演講中，拜登似乎相當急著要回應川普先前在造勢活動上，批評拜登「認知能力下降」的說法，當被現場媒體問及是否進行過任何認知能力下降的檢測時，77歲的拜登回應，「我幾乎等不及要和這個和我競爭的男人一較高下。」

(中時電子報)