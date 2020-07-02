古老的崑劇，在臺灣綻放什麼樣的新面貌？中央大學崑曲博物館首次推出以「臺灣當代」為主題，舉辦「蓬萊新韻——臺灣當代新編崑劇特展」，結合攝影名家許培鴻、畫家許美玲的作品，以豐富的手法，展出臺灣新編崑劇的創意，現場除了展示臺灣多部新編崑劇的手稿、戲服與製作記錄，白先勇青春版《牡丹亭》第一版演出柳夢梅、杜麗娘戲服，更渡海來臺，首次在崑曲博物館展出，白先勇、曾永義均將出席7月3日的開幕式，當日並舉辦已故作家、戲曲研究家孟瑤教授藏書捐贈儀式。臺灣當代崑劇的多元美學，在展館呈現迷人風貌。

崑曲雖源自15世紀的江蘇崑山，在當代則因不同的審美與思維，而有新編崑劇的創作。崑曲博物館本期舉辦的「蓬萊新韻——臺灣新編崑劇特展」，展出國光劇團、臺灣戲曲學院京崑劇團、臺灣崑劇團、蘭庭崑劇團、二分之一Q劇場的創作，搭配崑曲博物館典藏手抄本，呈現臺灣當代新編崑劇的多元與創意。展品包括臺灣首度演出新編崑劇，1997年國光劇團高蕙蘭、上崑華文漪《釵頭鳳》戲服與點翠頭面；臺灣首部新編崑劇《梁祝》作者曾永義教授手稿、崑曲博物館館長洪惟助教授《范蠡與西施》手稿，以及蘭庭崑劇團《故宮新韻長生殿》戲服、二分之一Q劇場提供的劇照等。現場同時展示畫家許美玲新編崑劇油畫作品，以不同的藝術形式，呈現新編崑劇豐富的樣貌。

曾永義是臺灣首位戲曲院士，除了學術成就，也是臺灣當代崑曲創作最豐富的作者，著有7部崑劇作品，首部創作《梁祝》創下演出前10天在國家劇院票房完售的紀錄，本期特展展示曾永義教授《梁祝》戲服與《雙面吳起》等手稿，呈現其創作歷程與觀點。

白先勇青春版《牡丹亭》，在世界各地掀起崑曲熱潮，感動無數觀眾，並對於崑曲藝術與學術的推動，產生巨大的影響。本期展示青春版《牡丹亭》杜麗娘、柳夢梅的戲服，為2004年臺北首演的作品，由崑山當代崑劇院借展，現場同時展出青春版《牡丹亭》攝影師許培鴻攝影作品，許培鴻從彩排階段，就深入劇組，投入攝影工作，精準掌握演員的狀態與神韻，透過攝影機，記錄演出真實，也呈現了青春版《牡丹亭》所追求的極致美學。

中央大學崑曲博物館「蓬萊新韻——臺灣新編崑劇特展」展期自即日起至10月16日為止，歡迎有興趣的民眾共襄盛舉。

(中時電子報)