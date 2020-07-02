林書豪雖在1日出戰廣州龍獅比賽，貢獻16分、9助攻與8籃板的接近大三元表現，幫助北京首鋼96比72輕取廣州，卻在第3節遭到廣州外援亨特凶狠肘擊，當場流血不止，讓他只能趕緊退場接受治療，豪哥賽後隨即發布微博動態喊冤。

「正式通知：從今天起我不再製造進攻犯規了，」林書豪在微博大方貼出自己嘴巴咬著紗布，且慘遭身旁兩名北京隊友狠狠嘲笑的狼狽模樣表示，「哈哈！我的嘴唇從臉一直裂開到口腔裡面，偉大的勝利，偉大的團隊勝利，下一場見！」

當比賽打到第3節還剩39秒，北京已取得75比51遙遙領先，沒想到亨特運球切入上籃時，左手肘擺明就是朝著林書豪的下巴打去，直接把豪哥完全狀翻倒地，當他起身之後嘴唇明顯開始流血，但他仍把球交給裁判後，才下場接受治療。

其實林書豪過去打NBA時期，就常出現浴血奮戰的場景，本季來到大陸CBA打球，更是遭到對手「高規格」的肢體或碰撞動作對付，受傷流血模樣簡直快要變成家常便飯，儘管如今他放話不再製造進攻犯規，他卻不太可能真正放棄這樣做的！

(中時 )