27歲男歌手August Alsina自爆與威爾史密斯老婆發展母子戀。(取自August Alsina IG)

好萊塢男星威爾史密斯與妻子潔達蘋姬（Jada Pinkett Smith）結縭近23年，夫婦倆時常恩愛亮相在公開場合，是演藝圈有名的模範夫妻之一。然而2015年才驚傳婚變的他們，日前又傳出這段婚姻早已名存實亡，27歲美國歌手August Alsina在節目上自爆與48歲潔達蘋姬發展不倫母子戀，且兩人還是威爾史密斯兒子傑登史密斯介紹認識的！

August Alsina日前在節目中曝光與潔達蘋姬親密照，自爆與對方發生「不正當關係」，雖然兩人年紀相差21歲，但August Alsina對潔達蘋姬一往情深，他當眾做出深情告白：「我全心地投入在這段感情中，認真且深深地愛著她。」

August Alsina還透露與潔達蘋姬是在2015年，透過她與威爾史密斯的兒子傑登史密斯牽線認識，2016年還與威爾史密斯一家同赴夏威夷旅行。最令人傻眼的是，August Alsina更聲稱威爾史密斯對於妻子出軌非但沒有吃醋、憤怒，反而默許祝福。不過潔達蘋姬則透過發言人痛斥August Alsina「滿口謊言」，否認婚外情。

(中時電子報)