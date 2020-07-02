近年來引爆大陸小吃狂潮的「小龍蝦」，曾經被列為影響大陸生態環境的「外來入侵物種」，但經過廚師巧手烹飪後竟然在短短幾年內猛爆為全大陸最受歡迎、引發最多話題與謠言的街頭美食。這個原產自美墨邊境的小型甲殻類動物在大陸快速擴散後，抵不住饕客們的狂吃，到了必須人工養殖的地步。大陸還設立專門的小龍蝦學院訓練相關人才，保險業甚至推出「龍蝦險」做為萬一吃出毛病的保障。

小龍蝦學名為「克氏原螯蝦」(Procambarus clarkia)，原產於墨西哥北部與美國東南部，又名美國螯蝦，傳入大陸後以其形狀被稱為小龍蝦，是目前大陸最多人食用的淡水龍蝦。據稱小龍蝦大約在1927年由日本引進大陸，原打算做為家畜家禽飼料，經棄養後一度被視為嚴重入侵的外來物種。直到2000年江蘇省盱眙縣舉辦龍蝦節推出當地美食「十三香麻辣小龍蝦」後，才開始聲名大噪，瞬間成為大陸最火爆的平民小吃。大陸吃貨們自信滿滿地表示，只要吃貨火力全開，小龍蝦「全吃了就好」，還有饕客放話「信不信能把你吃成瀕危物種？」

由於小龍蝦頭大身小、肉少殼多，還有些腥味，因此多以鹹、麻、辣食材烹飪，喜好重口味的民眾享用小龍蝦時則搭配啤酒或烈酒。在這半年來受疫情影響而封城的大陸地區，因為各種餐飲攤點幾乎完全停擺，網路上的留言中讓網民懷念的美食，恐怕也是以這味小龍蝦最為熱門。

2017年開始，由於小龍蝦生意火爆，整個相關產業鏈益發成熟，湖北潛江市還開設了2年制專科教育「小龍蝦學院」，培養有關小龍蝦市場營銷、烹飪工藝與餐飲管理人才。許多學生在畢業前就被預訂一空，在一線大城市都能獲得每月萬元人民幣（合台幣42530元）以上的工資。

另外因為小龍蝦過於火爆，網上也傳出多種似是而非或難以證實的說法，指其養殖環境骯髒，食用後易得各種寄生蟲或傳染病，廣東也傳出食用者罹患肌溶解症與過敏性食物中毒的病例。但吃貨們一向具有不怕死的精神，為此南京保險業者還推山「龍蝦險」，以保障吃出毛病後還能獲得就醫理賠，而這也是因為南京人號稱是最愛吃小龍蝦的城市，每年消耗量高達一萬噸以上。

雖然不少網民號召用吃貨精神消滅小龍蝦，但也有網民批評此說太過異想天開，因為現在的野生小龍蝦幾乎已滅絕，到溝渠裡一隻隻抓小龍蝦根本不可能，餐廳攤檔裡的小龍蝦都由人工養殖，整個行業已形成了嚴密的產業鏈。

據大陸的中國水產學會公布的數據顯示，2019年大陸小龍蝦養殖總產量達208.96萬噸，養殖總面積達1929萬畝，行業總產值估計為4110億人民幣(合台幣1兆7480億元)。小龍蝦也因養殖與加工普遍，形成許多知名區域品牌，其中最知名的是湖北潛江與江蘇盱眙兩大品牌，品牌價值據稱均高達200億人民幣(合台幣850億)以上。而各地的小龍蝦主題節慶活動遍地開花，與小龍蝦相關的主題美食節亦多達50餘個，其盛況可見一斑。

(中時電子報)