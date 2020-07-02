民視八點檔《多情城市》如火如荼拍攝中，劇中最受觀眾喜愛、傅子純和邱子芯的「群飛CP」，近日即將舉行婚禮，演員柯叔元、霍正奇、王燦、德馨、李珞晴、廖苡喬、賴慧如、許仁杰在38度的高溫下完成婚禮的重頭戲，邱子芯透露這是第三度穿婚紗，原以為會很無感，但還是非常感動，更笑說自己對選婚紗很熟練，自稱是「新娘專業戶」，懂得看場合挑合適款式。不過該戲是全劇關鍵戲，演員群全被下封口令。

邱子芯說，從霸道總裁系列到甜膩小情侶，浪漫的劇情鋪陳宛如偶像劇，不過為了這場婚禮戲，劇組耗時兩天才完成，邱子芯更得穿著婚紗踩高跟鞋，跟著多人在馬路上追逐，引起路人側目，是她從影以來最大挑戰，她笑說自己man到穿婚紗打人還遊刃有餘，不過手倒是不小心吃蘿蔔，加上天熱得不斷補妝，直呼辛苦化妝師了。

傅子純表示，拍八點檔婚禮戲已習以為常，不過這回竟失策「忘記多帶一條內褲」，因為在高溫之下，穿厚重西裝加上自己很會流汗，尤其內褲乾不了很不舒服。傅子純笑說回家馬上多備兩條內褲在隨身包，「看要濕幾次都敵擋得了」。整場戲拍了整整兩天，傅子純表示真的累昏頭，但看到導演及工作人員用心並細膩處理每一個鏡頭，畫面唯美又浪漫，讓傅子純說「辛苦是值得的。」

傅子純及邱子芯是《多情城市》最受喜愛CP組合。（民視提供）

邱子芯受封「新娘專業戶」，穿搭婚紗有一套。（民視提供）

傅子純跟廖苡喬頂高溫拍攝《多情城市》重頭戲。（民視提供）

柯叔元、德馨為了《多情城市》重頭戲被下封口令。（民視提供）

王燦看到賴慧如一身華麗造型，直說她根本可以當新娘子。（民視提供）

李珞晴參加劇中兒子婚禮，她說整個氣氛太美好了，完全不像在拍戲，左為霍正奇。（民視提供）

許仁杰拍攝前一度因為交通管制差點到不了拍攝現場。（民視提供）

李珞晴跟霍正奇盛裝出席重頭戲，關鍵劇情被下封口令。（民視提供）

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