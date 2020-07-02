吳國池棄醫從農，日前代表新北市參加行政院農業委員會桃園農業改良場舉辦的「北部地區優質安全綠竹筍評鑑比賽」，榮獲全場總冠軍。（新北市農業局提供／許哲瑗新北傳真）

吳國池堅持採用有機栽種，兼顧安全與保育。（新北市農業局提供／許哲瑗新北傳真）

畢業於台北醫學院的筍農吳國池，為繼承家業棄醫從農，不僅獲日本米其林三星級主廚青睞，指定他的綠竹筍為夢幻食材，2016年正副總統就職國宴也指明他的有機筍入菜，獲「綠竹筍博士」美名；吳國池今年代表新北市參加北部綠竹筍評鑑，奪下全場總冠軍，市長侯友宜今在市政會議表揚，大讚新北綠竹筍品質絕對特優，歡迎大家來新北吃好筍、過暑假。

吳國池為五股區筍農，日前代表新北市參加行政院農業委員會桃園農業改良場舉辦的「北部地區優質安全綠竹筍評鑑比賽」，榮獲全場總冠軍，繼2015年後再次獲得北區筍王的殊榮，新北市長侯友宜今在市政會議表揚，也歡迎大家暑假期間來新北吃好筍。

農業局介紹，吳國池擁有台北醫學院畢業的高學歷，但為了繼承家業，毅然棄醫從農，從此和綠竹筍結下超過40年的不解之緣。他堅持生產的綠竹筍不只要好吃，更要安心，採用有機的方式來栽種，兼顧安全與生態保育，並且加入產銷履歷，就是要讓消費者清楚知道他是如何細心栽培生產。

吳國池對於品質的堅持，更吸引日本米其林三星主廚神田裕行來訪，指名要到他的筍園鮮採綠竹筍當作夢幻食材，也打響他的名號，2016年的正副總統就職國宴，也指名他的有機綠竹筍入菜。豐富的綠竹筍經歷也讓他獲得「綠竹筍博士」的稱號。

雖然獲獎無數，吳國池持續改良栽培方式，2015年在北區五縣市綠竹筍評鑑比賽中，打敗各方高手，奪得總冠軍，今年再次獲得北區筍王的殊榮，為他傳奇的一生再寫下新頁。

侯友宜力讚說，吳國池兒子吳煌棋也在前幾年繼承衣缽，離開從事多年的媒體記者，回鄉陪伴父親一起打拼綠竹筍產業，目前也是五股區青農聯誼會的會長，父子齊力拚綠金也在地方傳為佳話。

侯友宜表示，全台70％的綠竹筍生產在北部地區，新北市為全國最大產區，生產面積達2328 公頃，年產值將近17億元。為促進北部地區綠竹筍品質及提升銷售價格，桃園農業改良場每年都會辦理北部地區優質安全綠竹筍評鑑活動，參賽者範圍涵蓋新北市、基隆市、台北市、桃園市及新竹縣等五縣市、共25個綠竹筍主要產地農會共襄盛舉。

農業局表示，今年比賽報名110點，新北共有67點參賽，經過外觀色澤、柔嫩度及糖度等3個分項評比，除吳國池榮獲全場總冠軍外，新北農友還獲得全部的5個亞軍、5個季軍、18個優良獎，在45個獎項共計拿到29個獎，表現遠優於其它參賽縣市。可見新北健康三寶-綠竹筍的品質絕對特優，歡迎大家在暑假期間來新北各產區遊玩吃好筍。

農業局表示，為推廣新北好筍，新北市府與產區農會將在7月4日、5日在台北市希望廣場辦理展售會，各產區筍王大集合，展售最優質的當日鮮採直送綠竹筍，並以產地價回饋消費者，現場還有新北筍王爭霸戰頒獎典禮、綠竹筍美食品嚐、美味農業料理、表演活動、竹玩DIY，讓大家在炎炎夏日感受新北健康三寶綠竹筍的清涼魅力。

(中時 )