數個月前的林森北路錢櫃KTV失火慘案，仍令多數台北市民記憶猶新。為了避免重蹈覆轍，台北市消防局將在今早(2日)10點，於大同區的星聚點旗艦館內進行情境模擬演習。內容包括KTV各個樓層的演習示範，以及火警受信總機等設備的操作演練，也將教導業者們基本的火災應變能力。

演習的內容將分別有，KTV地下1樓廚房內電線走火引起火災、5樓火警受信總機動作、透過自動通報及119火災通報裝置、通報119及場所管理層級人員，隨由通報班人員確認受信總機火災發生位置，再派出警消人員前往確認，以及啟動自衛消防編組作業，作為初期應當具備的反應力。同時也模擬在獲得通報後，抵達現場的救援狀況，藉以來為業者示範，火災初期必須具有的應變能力，也加強警消人員對當下現場的火災部署效率。

消防局表示，封閉性娛樂場所的消防設備遭關閉後，是無法及時通知內部人員火災情形，也會造成避難時的延遲。因此，消防人員也將會在當天示範，設備遭人關閉後，所造成自動通報裝置，無法迅速傳遞火災訊息的嚴重性。

(中時電子報)