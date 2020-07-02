小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（2日）新聞重點。

【1】抗議新法遊行 逾300人被捕

昨天是香港主權移交中國大陸23周年，適逢《香港國安法》實施，七一大遊行也首次被禁。抗議人士在銅鑼灣集結，警方多次封鎖、拘捕、發射胡椒噴霧、發射水炮，至晚間8時已拘捕逾300人，其中5男4女涉違反《港區國安法》，其餘被捕人分別涉嫌非法集結、公眾地方行為不檢、瘋狂駕駛和擁有攻擊性武器罪等。

【2】川普民調跌 遭福斯台爆恐退選

福斯新聞資深記者爆料，共和黨內部首度傳出，如果其民調不見起色，川普恐退出總統大選。川普競選團隊發言人則駁斥這是「典型的假新聞」。川普因新冠肺炎疫情以及反種族歧視示威的處理方式招致批評，導致美國總統川普最近幾周的民調直直落。一向自信滿滿的川普日前罕見承認，可能輸掉今年11月的總統大選。

【3】台灣為名 蔡政府首設海外代表處

外交部宣布，我將與位於東非的索馬利蘭（Republic of Somaliland）以台灣代表處及索馬利蘭代表處的名稱互設官方代表處，這是蔡政府自從2016年5月執政以來，在兩岸外交戰丟失7個邦交國後，首次設立海外代表處。

【4】1.2萬人口罩繳錢卻未領 將可補領

口罩實名制上路以來，不少民眾繳了費卻逾期未領，現在可以補領了！中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，體諒有部分人可能確有不確定因素，導致無法依約定領取口罩，為親民、便民，決定讓這些民眾可再至原上網預定取貨的超商門市補領口罩，預計第13期約八月預購時上路，但會加收手續費。

【5】大同開盤跌停鎖死 小股東慘賠

證交所宣布大同股票自2日起改列全額交割股，昨日大同股價開盤隨即被打入跌停，一價鎖死到收盤，證交所強調，在大同提出具體事證，及改善作為前，將持續列為全額交割股，因此若公司不作為，可無限期處予全額交割；但證交所此舉，卻讓小股東慘賠。不少小股東抗議，這不是在懲罰公司，而是變相懲罰股東。

(中時電子報)