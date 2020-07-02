兒童遺骸中，一些死者嘴裡居然被塞進硬幣，這是什麼樣的儀式？有考古學家在波蘭東南部出土的115具遺骸中，發現這樣的情況，據判斷，這應該是作為給予冥河擺渡者卡戎（Charon）的報酬。

根據波蘭《第一新聞》（The First News）等媒體報導，在波蘭喀爾巴阡山省（Podkarpackie）的尼斯科縣（Nisko）村莊附近，當時正好在進行高速公路工程，沒想到施工過程中，居然挖到人骨，國家道路與高速公路總局事後請來專家勘查，研判這個地點應該是16世紀晚期的天主教教堂墓地！

這處叫做耶若韋（Jeżowe）的村莊所發現的遺骸，大約70%至80%的遺骸是兒童，這些遺骸被埋葬在沙地中，沿著東西向軸線排列，頭部向西仰躺，雙手放在身體兩側，其中一些死者嘴裡還放著硬幣。

根據考古學家奧列塞克（Catherine Oleszek）表示，這是一項古老、前基督教時代的墓葬傳統，相傳人們在死者嘴裡放進「歐布」，作為給予冥河擺渡者的報酬，意思是希望能在死後順利渡過冥河，而這個習俗延續很長一段時間，直到19世紀，教宗庇護九世（Pope Pius IX）都仍在施行。

奧列塞克依據骨骸保存狀態和排列方式研判，「這是一個天主教堂的墓地，肯定受到良好照顧。沒有遭到他人破壞」。另外根據硬幣的鑄造年代，判定墓地可追溯到約是波蘭和立陶宛聯邦國王齊格蒙特三世（Sigismund III Vasa）以及卡齊米日（John IICasimir）執政時期，時間分別是1587年至1632年、1648年至1668年，奧列塞克並指出，由於遺址沒有發現其他遺物，說明埋葬於此地的人們非常貧窮。

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(中時電子報)