新加坡當地時間5月12日發生一起台女對新加坡女性保全故意打噴嚏的惡劣行為，該名台女同日被新加坡檢方以「騷擾他人」、「魯莽行為危害他人生命安危」罪名起訴，據新加坡媒體報導，該名女子雖已認罪，但犯後態度不佳，法官直言，她最高可能被判6個月徒刑。

根據新加坡媒體《新明早報》報導，5月12日下午，一名46歲的台籍女子孫姿燕沒配戴口罩，並帶著10歲兒子逛愛雍．烏節（ION Orchard）商場，孫姓女子在女職員幫忙之下填寫完資料後，一名女保安發現她沒戴口罩，於是要求她配戴口罩後才能進入商場，但孫姓女子卻只拿絲巾替代口罩，因此被女保安擋下，孫姓女子便故意朝女保安打噴嚏，以英語怒嗆對方「閉嘴」，更拿出護照說「I am China！ I am Taiwan！」

孫姓女子1日出庭時表示願意認罪，強調並非故意朝女保全打噴嚏，而是聞到臭味不舒服的自然反應。但解釋過程反覆無常，中途又否認案情，在庭上與法官解釋了近1小時，還不停打斷法官與翻譯員的話，因此法官拒絕讓她認罪。若是孫姓女子罪名成立，她最高將可能被判6個月徒刑和5000新加坡幣（約新台幣10.5萬元）的罰款。

當地媒體也報導，孫女去年6月4日曾從3樓公寓向外拋出地球儀、吸塵器、玻璃瓶和椅子等雜物，遭控告危害他人生命安危罪，當時曾被診斷情緒障礙症。

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(中時電子報)