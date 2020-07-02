這波疫情中，一向不作聲的紡織業幾乎被判了死刑。五月間，紡織業盛傳「一艘載滿價值約美金八百萬元（約新台幣二億四千萬元）的台製成衣貨船，到了美國港口時，竟面臨J.CREW破產、無法收貨的噩耗。」

J.CREW是英國哈利王子夫人梅根與美國前總統夫人蜜雪兒歐巴馬等名人的愛牌，因不敵疫情，在五月初聲請破產保護。

「那批貨，最後由專門處理成衣退訂的盤商，以幾近成本的價格接手。」在紡織業界浸淫近三十年的「強哥」透露。

老牌紡織廠「士品」雖未上市，但年營業額約30億元，這次因國際品牌及通路訂單大減而受拖累。

本刊調查，J.CREW的台灣苦主中，有同屬台北市內湖區的四十年老成衣廠「國華琺瑯製衣」及「廣立興業」。

近一、二個月來，紡織業噩耗不斷。除了J.CREW聲請破產保護，另一國際服飾品牌GAP也因現金流告急，宣布裁員三萬人；世界級二大百貨通路JCPenney和KOHL’S則分別解雇十三萬人、數萬員工放無薪假。其中，JCPenney更已聲請破產，六月展開停業特賣。

新北市樹林火車站附近的三十多年老廠「士品」，雖未上市，全球設廠的規模不小，年營收逾三十億元，JCPenney是主要客戶之一。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)