「疫情發生時，秋冬季服裝正在銷售，三月到四月則是秋冬季服裝特賣會，因為衣服不是防疫品，各國啟動封鎖下，民眾不會出門買衣服，造成需求急降，庫存品根本銷不出去。」在紡織業界浸淫近三十年的強哥解釋。

另一名紡織業老闆說，為了消化庫存，品牌大廠不僅給予代理商八折價格，更不用現金交貨，甚至借錢給代理商銷貨。「這四大品牌（J.CREW、GAP、JCPenney與KOHL’S）對台灣成衣業衝擊最大！」

牛仔褲大王「如興」董事長陳仕修則透露，「GAP希望降價及同意增加訂單量，如興也願意微調接受，大家共體時艱。」

原來，眾多台灣成衣廠的主要客戶就有這四大品牌，包括未上市的老字號「士品」、「德式馬」、「國華琺瑯製衣」、「廣立興業」及上市公司「如興」、「聚陽」、「儒鴻」、「南緯」、「廣越」等，各大廠營運設計中心多設在台灣，生產線則設在大陸、東南亞、南美洲及非洲等地。

疫情影響下，紡織業受制於國際期貨的棉花廠，也因成本上升，選擇關機、放無薪假。（圖／123RF）

本刊調查，新北市、桃園市一帶的長纖、短纖原料織廠，在疫情爆發前，一周七天產能滿載，現在一周只開機二、三天，大小廠都在苦撐。「聚陽」、「儒鴻」、「南緯」、「南紡」與「遠東」等紡織大廠，均下修客戶秋冬季訂單至少三至四成。

慘的是，除了下游端，上游端也有問題，「現在棉花成本，遠高於製成棉紗後的售價，若加上人事與運輸等成本，廠商就會虧損。更何況，接單做出來後，根本賣不出去。」強哥透露，目前仍有超過兩千櫃的棉花與棉紗飄在海上，或是卡在各國的港口及海關沒人領。

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(中時電子報)