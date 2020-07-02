在台灣成衣廠淪為重災區之際，「如興」、「聚陽」、「南緯」等迅速調整生產線，改為製作口罩、防護衣等，以彌補虧損。

對此，牛仔褲大王「如興」董事長陳仕修早在今年過年時，就觀察到疫情未歇，因此儘管歐美客戶尚未砍單，他仍趕緊添購製作口罩的機具和原料，架起口罩外銷生產線，並與「宏大拉鍊」、「山華企業」等聯手代工生產隔離防護衣。

「目前整體產能確實不及以往，仍然要看疫情控制及藥物研發進度，才能判斷下一步。」如興董事長陳仕修語帶保留地說。

疫情期間，許多紡織廠加入防護衣生產線，但防疫產品無法當成長久的營收來源。圖為如興的柬埔寨廠。（圖／如興提供）

另一位紡織界二代接班人提到：「很多生產線員工開玩笑說，做口罩、防護衣的工序，比做女裝和牛仔褲容易，大嘆『回不去了』。」

「儘管防疫商品毛利較高，但這不能當成長期營收來源，還是得密切觀察民眾消費力及品牌商營運實績，邊走邊看。」品牌成衣供應商老闆冷靜地說。

其中，為了「因應全球紡織供應鏈變化調整營運，及受全球新冠肺炎影響，訂單中斷、未來景氣不明」，「南緯」五月十二日更宣布旗下台南染紗廠停產，六月十六日將該廠轉列投資性不動產，市價約十億元至二十億元，股價因而上演驚異奇航，每股從九元多飆上三十七元，市值暴增六十多億元，變身為資產股。

南緯將台南染紗廠轉列投資性不動產，股價因而飆漲3倍多。（圖／宋岱融攝）

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(中時電子報)